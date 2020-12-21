В Татарстане подтвердилось 100 новых случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в Татарстане подтвердились ровно 100 новых случаев коронавируса. Из них четыре — завозные, 96 — контактные. 23 пациента госпитализировано, 77 проходят лечение на дому.

В Казани зафиксировано 55 новых случаев коронавируса, в Набережных Челнах — 12, в Лениногорском районе — семь, в Нижнекамском — шесть.

Всего на 21 декабря в Татарстане зарегистрировано 12 274 случая COVID-19.



Выздоровели за весь период 10 509 человек, в том числе 21 за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Умерли от коронавируса за весь период 170 татарстанцев.

В России за сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом составило 29 350 — это новый рекорд.



Татьяна Демина