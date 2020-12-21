В Кремле оценили возможность прекращения авиасообщения с Великобританией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос прекращения авиасообщения с Великобританией из-за выявления мутации коронавируса «специфический».

«Но, безусловно, мы с самым большим вниманием наблюдаем, отслеживаем информацию, которая поступает от ученых из Великобритании по этой теме», — цитирует RT Пескова.

По его мнению, вопросами авиасообщения России и Великобритании должен заниматься правительственный штаб.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, что в Британии рассказали о «невероятно быстром» распространении нового типа коронавируса. Он быстро стал доминирующим в стране и послужил причиной резкого роста заболеваемости после отмены национального карантина 2 декабря. Сейчас на него приходится около 60% новых случаев заражения.



Позже в ВОЗ сообщили, что мутировавший штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии, а значит, распространяется по всему миру.



Татьяна Демина