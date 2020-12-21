ВОЗ: пока нет данных о влиянии нового штамма коронавируса на смертность

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что там пока не располагают данными о влиянии нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании и Австралии, на смертность. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия-24», пишет RT.

«Вирусы очень много мутируют и меняются. Чем более вирус переносится с человека на человека, тем более высокая возможность мутации… Здесь мы насторожены, потому что кажется, что заразность более высокая, но именно это обнаружено в Великобритании», — сказала она.

Как пишет ТАСС, ВОЗ рекомендует странам проанализировать риски по новому штамму коронавируса и самим принимать решение о необходимости ограничения авиасообщения.

Ранее в Британии сообщили подробности о «невероятно быстром» распространении нового типа коронавируса. Этот подвид вируса быстро стал доминирующим в стране и послужил причиной резкого роста заболеваемости после отмены национального карантина 2 декабря. Сейчас на него приходится около 60% новых случаев заражения. Этот штамм уже обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии.