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Мишустин поручил оценить доступность бесплатных лекарств от коронавируса во всех регионах России

10:21, 21.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Мишустин поручил оценить доступность бесплатных лекарств от коронавируса во всех регионах России
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам большой пресс-конференции президента России Владимира Путина дал поручение главам регионов принять все необходимые меры для обеспечения бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусом, проходящих лечение на дому.

«Минздрав, в свою очередь, до 29 декабря оценит ситуацию с доступностью медикаментов для таких больных во всех регионах», — говорится в сообщении на сайте правительства России.

Также Росздравнадзору и Минздраву РФ поручено проанализировать оказание медпомощи больным с COVID-19 в части количества коек в больницах и обеспечения медучреждений оборудованием и персоналом.

Фото: Маргарита Головатенко (архив)

Напомним, что Путин на пресс-конференции напомнил, что из федерального бюджета направили 5 млрд рублей на бесплатные лекарства для амбулаторного лечения пациентов с коронавирусом.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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