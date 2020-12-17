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Путин напомнил, что на бесплатные лекарства для пациентов с коронавирусом выделили 5 млрд рублей

12:48, 17.12.2020
Путин напомнил, что на бесплатные лекарства для пациентов с коронавирусом выделили 5 млрд рублей
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-конференции прокомментировал ситуацию с нехваткой лекарств, задержками скорой помощи и невыплатой надбавок медикам, работающим с ковидными больными.

«Судя по количеству обращений на эту тему, проблема не единичного характера, а общего», — отметил Путин.

«Обращение в поликлинику — подтверждение диагноза — выдача необходимых лекарственных препаратов», — напомнил порядок выдачи бесплатных лекарств Путин.

Он напомнил, что из федерального бюджета направили 5 млрд рублей на бесплатные лекарства для амбулаторного лечения пациентов с коронавирусом.

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