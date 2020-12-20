Исследование: россияне рассказали, что хотели бы получить в подарок на Новый год

Россияне рассказали о желанных подарках к новому году. В списке желаний оказались решение квартирного вопроса, автомобиль, ремонт, шуба и гаджеты, следует из исследования Superjob.



Жители России хотели бы получить в подарок к Новому году машину, дачу, ювелирные украшения или пачку лотерейных билетов. Среди недвижимости фигурировали также земельные участки и квартиры.

Фото: realnoevremya.ru

Кто-то предпочитает получить в подарок отпуск, другие предпочитают новый гаджет — смартфон, планшет, ноутбук или какой-нибудь другой гаджет.

Среди опрошенных 7% обрадовались бы деньгам. Еще 2% мечтают обновить в квартире ремонт или приобрести обновку в гардероб, например шубу.



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Ольга Плешкова