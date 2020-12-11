Казанский МФЦ приглашает на елку желаний детей из хосписа имени Анжелы Вавиловой

Стать Дедом Морозом для маленьких пациентов хосписа им. Анжелы Вавиловой может каждый посетитель казанского офиса МФЦ на проспекте Победы, 214. Сегодня там появилась необычная новогодняя елка: ее ветви сделаны из листов бумаги, вырезанных в форме детских ладошек, на обороте которых написаны желания детей.



Чтобы сотворить чудо, достаточно, придя по делу в МФЦ, сорвать зеленую ладошку с елки и оставить у консультанта за стойкой свои контактные данные — и МФЦ организует доставку оплаченного подарка.

Ранее «Реальное время» сообщало об изменении графика работы МФЦ Татарстана в связи с новогодними праздниками.