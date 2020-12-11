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Казанский МФЦ приглашает на елку желаний детей из хосписа имени Анжелы Вавиловой

17:35, 11.12.2020
Казанский МФЦ приглашает на елку желаний детей из хосписа имени Анжелы Вавиловой
Фото: mfc16.tatarstan.ru

Стать Дедом Морозом для маленьких пациентов хосписа им. Анжелы Вавиловой может каждый посетитель казанского офиса МФЦ на проспекте Победы, 214. Сегодня там появилась необычная новогодняя елка: ее ветви сделаны из листов бумаги, вырезанных в форме детских ладошек, на обороте которых написаны желания детей.

Чтобы сотворить чудо, достаточно, придя по делу в МФЦ, сорвать зеленую ладошку с елки и оставить у консультанта за стойкой свои контактные данные — и МФЦ организует доставку оплаченного подарка.

Ранее «Реальное время» сообщало об изменении графика работы МФЦ Татарстана в связи с новогодними праздниками.

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