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Соцсети: в Зеленодольске женщина сняла на видео, как мужчина «засовывает» в мусорный бак ребенка

08:45, 20.12.2020
Соцсети: в Зеленодольске женщина сняла на видео, как мужчина «засовывает» в мусорный бак ребенка
Фото: realnoevremya.ru

В Зеленодольске прохожая засняла на видео, как мужчина несколько раз «засовывал» маленького ребенка в мусорные баки. Ролик опубликован в городском паблике.

Инцидент произошел во дворе дома на улице Жукова. На кадрах видно, что мужчина с ребенком ходят вокруг мусорных баков. Отец заглядывает в баки, а затем поднимает сына повыше, вероятно для того, чтобы тот что-то достал.

«Мужчина засовывал своего ребёнка в мусорку. Делала не однократно замечания!», — пишет женщина.

Однако в комментариях люди не поддержали возмущения женщины и предположили, что семья просто ищет случайно выброшенные вещи — ключи или заначку.

Ранее в соцсетях появился ролик, на котором видно, как две взрослые женщины ищут в мусорном баке просроченные продукты и для удобства посадили прямо в контейнер ребенка.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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