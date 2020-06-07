В Казани девочку посадили в мусорный контейнер, чтобы она подавала выброшенную «просрочку»

В Казани на проспекте Ибрагимова две женщины посадили в мусорный контейнер девочку, чтобы она оттуда подавала выброшенные просроченные продукты из близлежащего магазина. Об этом написали в группе «Казань Онлайн» «ВКонтакте».

«Вот такая жесть на Ибрагимова. В мусорный контейнер эти две женщины засунули маленькую девочку (они достают ее в конце), которая подавала им мусор в виде просрочки из близлежащего магазина продуктов», — подписали видео, прикрепленное к посту.

На видео видно, как ребенок подает что-то из контейнера одной женщине. Та передает это другой, последняя складывает добытое в пакет. Действия повторяются несколько раз. Потом первая женщина помогает девочке выбраться из контейнера и они уходят.