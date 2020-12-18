В Германии рассказали о готовности производить российскую вакцину от COVID-19
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко о готовности производить российскую вакцину от коронавируса. Ведомство намерено сотрудничать с Минздравом России по вопросу привлечения немецких компаний для совместного производства препарата.
В телефонном разговоре стороны договорились, что в ближайшее время российские и немецкие эксперты проведут переговоры по вопросу поиска производственных мощностей для совместного производства вакцины от коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
Ранее Минздрав России внес прививку против коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
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