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В Германии рассказали о готовности производить российскую вакцину от COVID-19

22:06, 18.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Германии рассказали о готовности производить российскую вакцину от COVID-19
Фото: mos.ru

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко о готовности производить российскую вакцину от коронавируса. Ведомство намерено сотрудничать с Минздравом России по вопросу привлечения немецких компаний для совместного производства препарата.

В телефонном разговоре стороны договорились, что в ближайшее время российские и немецкие эксперты проведут переговоры по вопросу поиска производственных мощностей для совместного производства вакцины от коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

Фото: mos.ru

Ранее Минздрав России внес прививку против коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
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