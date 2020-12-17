Минниханов выступил за проведение новогодних корпоративов в Татарстане

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил за то, чтобы разрешить проводить корпоративы на Новый год. Об этом он заявил на заседании Совета муниципальных образований РТ.

По мнению президента Татарстана, категоричность в этом вопросе не приведет ни к чему хорошему.

«Необходимо продолжать борьбу с пандемией, строго соблюдать требования. Но корпоративы перед Новым годом будут, их надо проводить, или все будут собираться в домах. Люди ждут праздник. Лучше договориться», — сказал Минниханов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент РТ добавил, что благодаря совместной работе Татарстан относится к самым стабильным регионам страны.



Ранее мэрия Нижнекамска отказалась от новогодних корпоративов.



Ольга Плешкова