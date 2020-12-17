Минниханов выступил за проведение новогодних корпоративов в Татарстане
Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил за то, чтобы разрешить проводить корпоративы на Новый год. Об этом он заявил на заседании Совета муниципальных образований РТ.
По мнению президента Татарстана, категоричность в этом вопросе не приведет ни к чему хорошему.
«Необходимо продолжать борьбу с пандемией, строго соблюдать требования. Но корпоративы перед Новым годом будут, их надо проводить, или все будут собираться в домах. Люди ждут праздник. Лучше договориться», — сказал Минниханов.
Президент РТ добавил, что благодаря совместной работе Татарстан относится к самым стабильным регионам страны.
Ранее мэрия Нижнекамска отказалась от новогодних корпоративов.
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