В КФУ проходят съемки короткометражного фильма

В КФУ проходят съемки короткометражного фильма о любви «Лариса» в рамках проекта «Кино за 7 дней», который сочетает в себе черты мобильной лаборатории кино и выездных кинокампусов.

Фильм рассказывает историю о девушке, которая узнает о том, что ее отец из Казани. Незадолго до распада СССР ее родители познакомились в столице Татарстана, мать героини училась в Казанском университете. Девушка получает известие от отца, он оставляет ей наследство.

Фото: media.kpfu.ru

Во дворе главного здания вуза снимается сцена расставания влюбленной пары. Актеры — студенты и выпускники Казанского государственного института культуры.

По словам исполнительного продюсера кинопроекта «Кино за 7 дней» Ксении Кольцовой, в Казани мероприятие проходит с 14 по 20 декабря при поддержке Министерства культуры РТ. Съемки короткометражных игровых фильмов происходят на локациях Татарстана на темы: диалог культур, Казань как локация для реализации международных и российских кинопроектов, новые или непопулярные достопримечательности.

Десять команд из разных стран мира (среди них — три российские — Санкт-Петербург и Казань) на протяжении недели снимают короткометражные фильмы хронометражем не больше 7 минут, сообщает пресс-служба КФУ.

В ноябре в Казани проходили съемки фильма «Святитель», посвященного жизни деятеля эпохи Смутного времени, первого казанского митрополита, патриарха Гермогена. В нем принимают участие российские актеры Александр Балуев, Екатерина Гусева, Дмитрий Певцов.



Татьяна Леухина