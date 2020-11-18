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В Казани проходят съемки фильма про деятеля Смутного времени патриарха Гермогена

06:55, 18.11.2020 5
В Казани проходят съемки фильма про деятеля Смутного времени патриарха Гермогена
Фото: pixnio.com

В Казани с 17 по 19 ноября проходят съемки фильма «Святитель», посвященного жизни деятеля эпохи Смутного времени, первого казанского митрополита, патриарха Гермогена. В нем принимают участие российские актеры Александр Балуев, Екатерина Гусева, Дмитрий Певцов.

Съемки с Балуевым пройдут на территории Казанского Богородицкого монастыря, в съемочном павильоне Казанского государственного института культуры. Художники уже выстроили там декорации в стиле XVI века. В работе над фильмом принимают активное участие студенты и выпускники факультета театра, кино и ТВ КазГИК.

Фильм «Святитель» — заключительная часть трилогии о Казанской иконе режиссера Алексея Барыкина. Предыдущая картина трилогии, «Осанна», стала победителем престижных кинофестивалей «Россия» и «Золотой Витязь», была номинирована на национальную кинопремию «Золотой орел». Картина создается по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Феофана, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Летом в Казани и в Набережных Челнах проходили съемки 8-серийной спортивной драмы о команде «КАМАЗ-мастер».

Справка

Патриарх Гермоген родился приблизительно в 1530 году в семье посадского человека в Вятке. Образование получил в местном храме и вскоре стал приходским священником Ермолаем. После присоединения Казанского ханства к Русскому государству в 1552 году он был послан в Казань священником при Гостинодворской церкви святителя Николая Чудотворца. В 1579 году в городе произошел сильный пожар и на одном из пепелищ была обнаружена не пострадавшая икона Богоматери. Образ сразу же назвали чудотворным, его с почетом установили в Никольском храме.

После этого местный архиепископ повелел Ермолаю написать «Сказание о чудесном явлении Казанской Богоматери» и с копией иконы отвезти его в Москву. Там он был радостно встречен царем Иваном Грозным и столичным духовенством. В 1587 году он поехал в Москву и принял постриг под именем Гермоген в Чудовом монастыре. В Казани он сначала стал архимандритом местного Спасо-Преображенского монастыря, а потом был назначен архиепископом. После учреждения в Москве патриархии в 1589 году Гермоген стал первым казанским митрополитом.

ОбществоИсторияКультура Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 18 ноя
    Интересно будет посмотреть.
    События, происходящие в Казани в 16 веке, были не только определяющими для российской истории, но и оказали огромное влияние и на ход Мировой Истории.

    Казанский поп Ермолай, а затем Патриарх Московский и всея Руси был одной из ключевых исторических фигур второй половины 16 - начала 17 вв.

    Кстати, он знал тюркский язык.
    И при нём в Казани в конце 1580 - начале 1590-х гг. было напечатано несколько изданий Службы Казанской Божией Матери - работала одна из первых российских типографий.
    Кстати, эта типография напечатала Службу шрифтом, который использовался для печатания книг, вышедших до Апостола (1564 г.) Ивана Федорова.

    Хорошо было бы, что бы в фильме о попе-патриархе затронули и загадочную историю начала книгопечатания в Казани уже во второй половине 16 века.
    Но это вряд ли - Москва очень ревнива и не желает отдавать пальму первенства в деле книгопечатания Казани.
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  • Анонимно 18 ноя
    про насильственную христианизацию в Поволжье расскажут?
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    Анонимно 18 ноя
    Да вы почитайте у Карамзина, как насильственно всю Русь крестили. Вот это треш был. В Поволжье хоть останки не выкапывали и не крестили, а на Руси такое практиковалось.
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    Анонимно 18 ноя
    вот так и живем, народ изначально жертва
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    Анонимно 18 ноя
    Иван IV Васильвич прислал в Казань грамоту, в которой запрещал насильственное крещение - она не раз публиковалась, каждый любопытный может прочитать.

    Во конце 16 века в Казани происходил массовый переход христиан в ислам - тоже можно прочитать в послании митрополита Казанского и Свияжского Гермогена царю Ивану Грозному.

    Насильственное крещение в Поволжье было в 18 веке - и то недолго, императрица Екатерина II запретила насильственное крещение.
    Но проблемы у мусульман были.
    Как, впрочем, и у иудеев, да и у христиан.

    Но Исторические факты лучше не искажать - надо говорить Правду.
    Стараться, по крайней мере.
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