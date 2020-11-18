В Казани проходят съемки фильма про деятеля Смутного времени патриарха Гермогена
В Казани с 17 по 19 ноября проходят съемки фильма «Святитель», посвященного жизни деятеля эпохи Смутного времени, первого казанского митрополита, патриарха Гермогена. В нем принимают участие российские актеры Александр Балуев, Екатерина Гусева, Дмитрий Певцов.
Съемки с Балуевым пройдут на территории Казанского Богородицкого монастыря, в съемочном павильоне Казанского государственного института культуры. Художники уже выстроили там декорации в стиле XVI века. В работе над фильмом принимают активное участие студенты и выпускники факультета театра, кино и ТВ КазГИК.
Фильм «Святитель» — заключительная часть трилогии о Казанской иконе режиссера Алексея Барыкина. Предыдущая картина трилогии, «Осанна», стала победителем престижных кинофестивалей «Россия» и «Золотой Витязь», была номинирована на национальную кинопремию «Золотой орел». Картина создается по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Феофана, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.
Летом в Казани и в Набережных Челнах проходили съемки 8-серийной спортивной драмы о команде «КАМАЗ-мастер».
Справка
Патриарх Гермоген родился приблизительно в 1530 году в семье посадского человека в Вятке. Образование получил в местном храме и вскоре стал приходским священником Ермолаем. После присоединения Казанского ханства к Русскому государству в 1552 году он был послан в Казань священником при Гостинодворской церкви святителя Николая Чудотворца. В 1579 году в городе произошел сильный пожар и на одном из пепелищ была обнаружена не пострадавшая икона Богоматери. Образ сразу же назвали чудотворным, его с почетом установили в Никольском храме.
После этого местный архиепископ повелел Ермолаю написать «Сказание о чудесном явлении Казанской Богоматери» и с копией иконы отвезти его в Москву. Там он был радостно встречен царем Иваном Грозным и столичным духовенством. В 1587 году он поехал в Москву и принял постриг под именем Гермоген в Чудовом монастыре. В Казани он сначала стал архимандритом местного Спасо-Преображенского монастыря, а потом был назначен архиепископом. После учреждения в Москве патриархии в 1589 году Гермоген стал первым казанским митрополитом.
комментарии
События, происходящие в Казани в 16 веке, были не только определяющими для российской истории, но и оказали огромное влияние и на ход Мировой Истории.
Казанский поп Ермолай, а затем Патриарх Московский и всея Руси был одной из ключевых исторических фигур второй половины 16 - начала 17 вв.
Кстати, он знал тюркский язык.
И при нём в Казани в конце 1580 - начале 1590-х гг. было напечатано несколько изданий Службы Казанской Божией Матери - работала одна из первых российских типографий.
Кстати, эта типография напечатала Службу шрифтом, который использовался для печатания книг, вышедших до Апостола (1564 г.) Ивана Федорова.
Хорошо было бы, что бы в фильме о попе-патриархе затронули и загадочную историю начала книгопечатания в Казани уже во второй половине 16 века.
Но это вряд ли - Москва очень ревнива и не желает отдавать пальму первенства в деле книгопечатания Казани.
Во конце 16 века в Казани происходил массовый переход христиан в ислам - тоже можно прочитать в послании митрополита Казанского и Свияжского Гермогена царю Ивану Грозному.
Насильственное крещение в Поволжье было в 18 веке - и то недолго, императрица Екатерина II запретила насильственное крещение.
Но проблемы у мусульман были.
Как, впрочем, и у иудеев, да и у христиан.
Но Исторические факты лучше не искажать - надо говорить Правду.
Стараться, по крайней мере.