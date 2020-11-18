В Казани проходят съемки фильма про деятеля Смутного времени патриарха Гермогена

В Казани с 17 по 19 ноября проходят съемки фильма «Святитель», посвященного жизни деятеля эпохи Смутного времени, первого казанского митрополита, патриарха Гермогена. В нем принимают участие российские актеры Александр Балуев, Екатерина Гусева, Дмитрий Певцов.

Съемки с Балуевым пройдут на территории Казанского Богородицкого монастыря, в съемочном павильоне Казанского государственного института культуры. Художники уже выстроили там декорации в стиле XVI века. В работе над фильмом принимают активное участие студенты и выпускники факультета театра, кино и ТВ КазГИК.

Фильм «Святитель» — заключительная часть трилогии о Казанской иконе режиссера Алексея Барыкина. Предыдущая картина трилогии, «Осанна», стала победителем престижных кинофестивалей «Россия» и «Золотой Витязь», была номинирована на национальную кинопремию «Золотой орел». Картина создается по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Феофана, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Летом в Казани и в Набережных Челнах проходили съемки 8-серийной спортивной драмы о команде «КАМАЗ-мастер».

