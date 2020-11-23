Две мамадышские компании оштрафовали за нарушение условий пользования недрами на 1,2 млн рублей

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Две мамадышские компании оштрафовали на общую сумму в 1,2 млн рублей за добычу общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) в обход лицензионных условий — каждая компания должна заплатить штраф в размере 600 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана обнаружили на месторождении Красногоркинское в Мамадышском районе республики спецтехнику, принадлежащую строительной фирме и агрокомпании.

У юрлиц были лицензии на добычу ОПИ, но земли сельхозначения не были переведены в земли промышленности, не были согласованы и границы участка для добычи. Компании вели разработку на площади 650 кв. м, однако общая площадь нарушенных земель составила 1,7 га. Объем добытых ОПИ — 1 430 куб. м.

Юрлиц привлекли к административной ответственности за пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией.

Напомним, в Татарстане молочный комбинат привлекли к ответственности за сброс отходов в реку.