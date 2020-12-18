В Год родных языков в Татарстане проведут 143 мероприятия

Решение об объявлении 2021 года Годом родных языков и народного единства продиктовано необходимостью укреплять единство многонационального народа республики, пояснил президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании в казанском Кремле.

Он отметил, что в оргкомитет по проведению мероприятий будущего года вошли представители различных органов власти и общественности.

В рамках Года родных языков проведут 143 мероприятия, среди них русские, татарские, чувашские, удмуртские, мордовские, марийские праздники и фестивали, рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова.

В 42 отделениях воскресных школ дети изучают языки 25 национальностей, сообщил сегодня министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Фото: Максим Платонов (архив)

В КФУ готовят кадры для полилингвальных комплексов, 386 человек обучаются преподаванию предметов на нескольких языках.

Напомним, что председателем оргкомитета по подготовке Года родных языков и народного единства в РТ назначен президент республики. Его заместители — спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров, заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.

