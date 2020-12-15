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В Татарстане утвердили состав оргкомитета по подготовке Года родных языков и народного единства

12:05, 15.12.2020

Указ о создании организационного комитета по образованию и проведению Года родных языков и народного единства в республике в 2021 году подписал президент Татарстана Рустам Минниханов. Документ опубликован на его официальном сайте.

Перед оргкомитетом стоят следующие задачи: анализ реализации плана, программ и отдельных мероприятий, контроль за выполнением мероприятий и целевым использованием средств. Заседания будут проводить по мере необходимости.

Председатель комитета — президент республики. Его заместители — спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров, заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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