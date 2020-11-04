Моргенштерн рассказал о своих контактах с Мурзагуловым

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Уфимский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) рассказал в интервью Юрию Дудю о своих контактах с Ростиславом Мурзагуловым — председателем совета директоров АО «Башинформ».

Музыкант объяснил, что получил приглашение посетить уфимский Белый дом после фестиваля «Новая Атланта» в столице Башкирии. Там он встретился с руководителем администрации президента РБ Александром Сидякиным и куратором информполитики республиканских властей Ростиславом Мурзагуловым.

Фото: пресс-служба правительства РБ

«Они оказались очень классными ребятами, даже разрешили ругаться матом», — признался рэпер.

Также Алишер просил Мурзагулова помочь своему деду с лечением онкологии. При этом артист утверждает, что он не знает, чем конкретно занимается чиновник.

«Я просто попросил, чтобы был должный уход за дедушкой», — сказал Моргенштерн.