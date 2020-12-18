Крупная авария в Татарстане: легковушку протаранили сразу два грузовика

Фото: МВД по РТ

Примерно в 9.30 на трассе М-7 в Татарстане произошла крупная авария с участием четырех автомобилей. Погиб один человек, рассказали в пресс-службе МВД республики.

Установлено, что водитель автомобиля «Лада Гранта» остановился на дороге, пропуская встречный поток транспорта, чтобы повернуть налево. По предварительной версии, водитель КАМАЗа, движущегося за ним, не выбрал безопасную скорость и наехал на «Ладу».

МВД по РТ

Отечественную легковушку отбросило на встречную полосу, где она тут же столкнулась с грузовиком Volvo. А КАМАЗ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mercedes.

В результате погиб водитель «Лады Гранты». Водители автомобилей КАМАЗ и Mercedes госпитализированы с различными травмами.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.



Ранее водитель легковушки погиб на месте после столкновения с грузовиком на трассе в Татарстане.



Ольга Плешкова