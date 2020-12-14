Водитель легковушки погиб на месте после столкновения с грузовиком на трассе в Татарстане

В Татарстане на 120 километре автодороги Йошкар-Ола — Казань М-7 «Волга» произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля «Дэу» выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком «Мерседес».

По предварительным данным, ДТП произошло сегодня, в 16.40. Водитель легковушки выехал на встречку для обгона других машин и столкнулся с грузовиком. От полученных травм мужчина скончался на месте случившегося.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Ранее под Казанью водитель автомобиля «Ниссан» погиб на месте в результате лобового столкновения с грузовым автомобилем МАН.



Татьяна Леухина