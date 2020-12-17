В РФС прокомментировали решение о запрете российским спортсменам выступать под собственным флагом

Российский футбольный союз (РФС) прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В организации подчеркнули, что еще не получили полный текст решения CAS.

«Проведем дополнительные консультации с ФИФА и УЕФА для того, чтобы оценить его влияние на выступление наших сборных и проведение в России международных турниров», — приводит RT сообщение службы коммуникаций РФС.

Сегодня Спортивный арбитражных суд принял решение отстранить россиян от участия в международных соревнованиях с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года под своим флагом. На этот же срок Россия лишится права проведения чемпионатов мира, Олимпиад и Паралимпийских игр.



Татьяна Леухина