Путин оценил систему российского здравоохранения

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-конференции заявил, что к таким масштабам распространения инфекции, с которыми столкнулся мир, не была готова ни одна система здравоохранения.



«По сравнению с тем, что в мире происходило, наша система [здравоохранения] оказалась более эффективной», — отметил глава государства.

Мы выиграли время, чтобы начать активную подготовку, начали быстро развивать систему здравоохранения:

— Мы построили 40 центров, 40-й должен быть завершен к концу 2020 года, — рассказал Путин.

Глава государства отметил, что в стране на момент начала пандемии не хватало врачей, специалистов: «Мы смогли быстро перепрофилировать учреждения и систему подготовки медперсонала, ввели доплаты для людей работающих в «красных» зонах, доплаты студентам-медикам».

По словам Путина, система российского здравоохранения адекватно отреагировала на пандемию коронавируса.

«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.

