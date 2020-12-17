Путин опроверг информацию о причастности государства к созданию некоторых мультфильмов

Фото: скриншот трансляции

Президент России Владимир Путин на онлайн-конференции прокомментировал слухи о том, что государство является заказчиком некоторых успешных коммерческих развлекательных продуктов (мультсериалов).

По его словам, государство к этому не причастно, «это не может быть государственным заказом», но такие продукты заслуживают поддержки властей.

«На анимации воспитываются целые поколения детей. Они должны воспитывать на вещах, которые воспринимаются малышами, основываются на сострадании, любви к Родине, ближнему, природе», — отметил Путин.

«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.

