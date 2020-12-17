Меладзе и JONY разобрали татарский язык в осеннем треке Tatarka
В новом выпуске шоу Максима Галкина «Музыкалити» певец Валерий Меладзе и рэпер JONY разбирали татарский текст песни Kawaii челнинки Ирины Смелой, выступающей под псевдонимом Tatarka.
Татарский язык в треке первым разобрал JONY, для которого родным является азербайджанский. Он высказал мнение, что у исполнительницы «крутой флоу», но при этом композиция получилась однообразной.
Когда же Галкин озвучил автора, JONY также вспомнил главный хит Смелой — «Мин алтын».
Напомним, клип на новый трек Tatarka был опубликован в конце октября. Он тут же попал в тренды YouTube.ОбществоКультура Татарстан
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