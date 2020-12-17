Меладзе и JONY разобрали татарский язык в осеннем треке Tatarka

В новом выпуске шоу Максима Галкина «Музыкалити» певец Валерий Меладзе и рэпер JONY разбирали татарский текст песни Kawaii челнинки Ирины Смелой, выступающей под псевдонимом Tatarka.

Татарский язык в треке первым разобрал JONY, для которого родным является азербайджанский. Он высказал мнение, что у исполнительницы «крутой флоу», но при этом композиция получилась однообразной.

Когда же Галкин озвучил автора, JONY также вспомнил главный хит Смелой — «Мин алтын».

Напомним, клип на новый трек Tatarka был опубликован в конце октября. Он тут же попал в тренды YouTube.