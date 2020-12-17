Путин оценил работу российского правительства в условиях пандемии
Президент России Владимир Путин на онлайн-конференции оценил работу российского правительства. По его словам, оно работало круглосуточно.
Кадровых изменений в правительстве не планируется, «нужна стабильность в составе правительства». Состав Кабмина формировался со стратегическими целями, которые он вполне успешно выполняет, нацпроекты по-прежнему достижимы.
«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.Общество
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