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Путин оценил работу российского правительства в условиях пандемии

13:56, 17.12.2020
Путин оценил работу российского правительства в условиях пандемии
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на онлайн-конференции оценил работу российского правительства. По его словам, оно работало круглосуточно.

Кадровых изменений в правительстве не планируется, «нужна стабильность в составе правительства». Состав Кабмина формировался со стратегическими целями, которые он вполне успешно выполняет, нацпроекты по-прежнему достижимы.

«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.

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