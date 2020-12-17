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В Татарстане предприятие выплатило сотрудникам 8,5 млн рублей долгов по зарплате

13:33, 17.12.2020
В Татарстане предприятие выплатило сотрудникам 8,5 млн рублей долгов по зарплате
Фото: realnoevremya.ru

ООО «Навруз» Агрызского муниципального района Татарстана погасило задолженность перед 236 своими сотрудниками на более чем 8,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты республики.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что в Татарстане после вмешательства прокуратуры 28 работникам АО «Девелоперская корпорация Антей» выплатили более 1,1 млн долгов по зарплате.

ЭкономикаБизнесОбщество Татарстан
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