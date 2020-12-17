В Татарстане предприятие выплатило сотрудникам 8,5 млн рублей долгов по зарплате

ООО «Навруз» Агрызского муниципального района Татарстана погасило задолженность перед 236 своими сотрудниками на более чем 8,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты республики.



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Ранее сообщалось, что в Татарстане после вмешательства прокуратуры 28 работникам АО «Девелоперская корпорация Антей» выплатили более 1,1 млн долгов по зарплате.

