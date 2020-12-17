В Челнах школьников проверят на интерес к ФБК и другим «деструктивным группам»

В Набережных Челнах мэрия разослала в школы письмо с требованием выяснить, сколько учеников в соцсетях подписаны на «деструктивные» паблики. Об этом со ссылкой на координатора региональных отделений профсоюза «Альянс учителей» Ивана Дроботова сообщает «Медиазона».

«Деструктивные группы» разделены на четыре темы. «Пропаганда нетрадиционного ислама» включает в себя сообщества «Счастье в Исламе», «Жены арестованных мусульман», «Коран и Сунна в понимании саляфов» и другие. В список «националистических» групп входят паблики «Тесак — фан-сообщество», «Народная Самооборона», «Русские против Путина». В раздел «Хулиганские» вошли «Поясни за шмот», «Душа пацана» и прочие.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Последняя группа посвящена политике. В списке находятся 18 групп: ФБК, «Команда Навального Казань», «Я против Путина и ЕР», «Денег нет вы держитесь», «Он нам не Царь!», «Свободные новости» и другие.

Письмо разослано в 29 школ и гимназий Набережных Челнов с подписью заведующей сектором воспитания и дополнительного образования детей управления образования Татьяны Бросалиной.

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Ольга Плешкова