В России с начала года предотвратили более 40 терактов

Фото: Максим Платонов (архивное фото)

С начала года в России предотвратили 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт. Также пресечена деятельность 55 законспирированных ячеек международных террористических организаций, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК).

В ходе контртеррористических операций было нейтрализовано 49 бандитов, в том числе восемь главарей. Также задержаны 36 бандглаварей, 162 боевика и 591 пособник. Изъято около 600 единиц огнестрельного оружия и свыше 100 тысяч патронов.

Напомним, в конце октября 16-летний подросток пытался поджечь отдел полиции татарстанского Кукмора бутылками с зажигательной смесью, а при задержании нанес одному из полицейских три ножевых ранения. На предупредительные выстрелы в воздух не реагировал, и коллега раненого открыл огонь на поражение. В тот же день было возбуждено дело о покушении на теракт и посягательстве на жизнь сотрудника полиции, оно было передано в центральный аппарат СКР.