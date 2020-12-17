Генеральный директор АО «ТАИФ» удостоен медали РТ «За доблестный труд»
Руслан Шигабутдинов, генеральный директор головной компании Группы ТАИФ — АО «ТАИФ», удостоен медали Республики Татарстан «За доблестный труд». Соответствующий указ подписан президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.
Такой же награды и тоже с формулировкой «За большой вклад в развитие энергетической отрасли республики и многолетний плодотворный труд» удостоен заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям Руслан Гиззатуллин.ПромышленностьЭнергетикаНефтехимия Татарстан
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