На поддержку МСБ в Татарстане заложено свыше 1,2 млрд рублей

В 2021 году на поддержку малого и среднего бизнеса Минэкономики Татарстана заложило свыше 1,2 млрд рублей. Об этом рассказал начальник отдела развития институтов поддержки субъектов МСП и департамента развития предпринимательства и конкуренции Минэкономики РТ Артур Гайнов.

В пандемию для предпринимателей в республике действовали больше 30 мер поддержки. В 2021 году они станут доступными для самозанятых.

Фото: realnoevremya.ru

«Федеральные меры были направлены в основном на поддержку предприятий из отраслей, включенных в перечень наиболее пострадавших. Предприниматели, не вошедшие в их число, ощутили негативные последствия. В этой связи по поручению президента республики разработали региональные меры финансовой поддержки бизнеса», — цитирует Гайнова РБК.



Ранее в Татарстане заметили «процесс перетекания» предпринимателей в самозанятые.



Ольга Плешкова