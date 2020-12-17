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На поддержку МСБ в Татарстане заложено свыше 1,2 млрд рублей

07:48, 17.12.2020
На поддержку МСБ в Татарстане заложено свыше 1,2 млрд рублей
Фото: kzn.ru

В 2021 году на поддержку малого и среднего бизнеса Минэкономики Татарстана заложило свыше 1,2 млрд рублей. Об этом рассказал начальник отдела развития институтов поддержки субъектов МСП и департамента развития предпринимательства и конкуренции Минэкономики РТ Артур Гайнов.

В пандемию для предпринимателей в республике действовали больше 30 мер поддержки. В 2021 году они станут доступными для самозанятых.

Фото: realnoevremya.ru

«Федеральные меры были направлены в основном на поддержку предприятий из отраслей, включенных в перечень наиболее пострадавших. Предприниматели, не вошедшие в их число, ощутили негативные последствия. В этой связи по поручению президента республики разработали региональные меры финансовой поддержки бизнеса», — цитирует Гайнова РБК.

Ранее в Татарстане заметили «процесс перетекания» предпринимателей в самозанятые.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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