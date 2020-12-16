В Татарстане сегодня выявлен 91 случай коронавируса

В Татарстане сегодня выявлен 91 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заместитель руководителя татарстанского Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Всего на сегодняшний день выявлено 11 984 случая заболевания.

По словам Авдониной, темп прироста сохраняется на уровне 0,8%, средняя суточная заболеваемость составляет 2,5 на 100 тысяч населения. С симптомами заболевания обратились 91% заболевших. При обследовании контактных — 5,4% заболевших, по результатам скрининговых исследований — 3,5%.



Ольга Плешкова