В Татарстане подожгли вышку сотовой связи

Фото: «Реальное время»

В Татарстане неизвестные подожгли сотовую вышку, раздающую интернет.

Как сообщает «Казанский репортер», инцидент произошел в деревне Красный Яр Зеленодольского района Татарстана. Вышка, раздающая интернет, проработала всего лишь пару дней, после чего ее подожгли, передает издание.

Случай, вероятно, связан со слугами негативного излучения сетей 5G, которые начали набирать популярность с обострением ситуации с COVID-19 в мире. В СМИ стали появляться сообщения о том, как в Великобритании, а позже и в России, люди поджигали базовые станций. Они считали, что вышки провоцировали распространение новой инфекции.



В частности, в начале мая в Северной Осетии не верящие в вирус жители подожгли вышку связи. Так называемые COVID-диссиденты считают, что с помощью вышек связи стандарта 5G их будут облучать и чипировать. Из-за инцидента селение Ногир осталось без связи. Нашлись и предприимчивые граждане: в Казани начали продавать кремы от излучения 5G.

К слову, вышка в Зеленодольском районе не имела отношения к 5G. Она раздавала только 3G/4G.

