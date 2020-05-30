В Казани начали продавать кремы от излучения 5G

В Казани начали продавать кремы от излучения 5G. Соответствующие объявления появились на сайте объявлений «Авито».

Как указывает автор объявления о продаже самого дешевого крема за 600 рублей, после применения этого продукта прекращается воздействие этого излучения на центральную нервную систему пользователя. Также покупателям обещают уменьшение спазмов сосудов головного мозга, глаз и устранение причин нарушения работы гормональной, сердечно-сосудистой систем.

Более дорогой крем, стоимостью в 650 рублей, «создан по секретному рецепту». Его можно применять дома для профилактики от излучений Wi-Fi, телевизоров, смартфонов и прочих устройств, а также при большом скоплении электроники вокруг жилья, при расположении вышки 5G менее чем в 1 км от жилища. Намазаться средством можно и после долгого пребывания среди большого скопления людей, указывает автор этого объявления.



«Секретный рецепт не продается», — говорится в конце сообщения.

Самый дорогой продаваемый крем в Казани стоит 900 рублей. Продавец рекомендует применять его пользователям телевизоров, сотовых телефонов, смартфонов,радиостанций, устройств Wi-Fi и Wi-МАХ, 3G и 4G передачи данных, планшетов, ноутбуков, людям, у которых дома есть приборы с электромагнитными излучениями, а также водителям автомобилей, потребителям при наличии нарушений в работе сердечно-сосудистой, нервной и гормональной систем и детям, пользующимся сотовыми телефонами, планшетами, компьютерами.

Разговоры о том, что излучение сетей 5G может негативно влиять на человеческий организм, начались с обострением ситуации с COVID-19 в мире. В СМИ стали появляться сообщения о том, как в Великобритании, а позже и в России, люди поджигали базовые станций. Они считали, что вышки провоцировали распространение новой инфекции.

В частности, в начале мая в Северной Осетии не верящие в вирус жители подожгли вышку связи. Так называемые COVID-диссиденты считают, что с помощью вышек связи стандарта 5G их будут облучать и чипировать. Из-за инцидента селение Ногир осталось без связи.



Стоит отметить, что никаких реальных доказательств того, может ли как-то излучение 5G влиять на организм человека, а уж тем более на распространение коронавируса, нет.