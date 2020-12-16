В Татарстане открыли пять новых спортобъектов

Сегодня в Татарстане состоялось открытие крытого ледового катка «Лаишево Арена» в Лаишевском районе РТ, ледового дворца в Рыбной Слободе и 3 универсальных спортивных залов в Мамадыше, Сарманово и Осиново. Количество крытых ледовых дворцов на в республике достигло 49-ти.

Фото: president.tatarstan.ru

Средства на строительства катка в Лаишево были выделены из бюджета республики. Каток в здании предназначен для занятия хоккеем, фигурным катанием и для массового катания людей. В ледовом дворце есть тренажерный зал, раздевалки, различные административные помещения. Пропускная способность катка составляет 300 человек в сутки.

Фото: president.tatarstan.ru

На открытие катка «Лаишево Арена» прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов. Открытие других спортобъектов проходило по видеосвязи. В ней принял участие президент федерации хоккея России Владислав Третьяк. Он поздравил татарстанцев с открытием новых спортивных объектов, и отметил системную работу руководства республики в части популяризации хоккея в регионе, передает пресс-служба Минстроя РТ.

В начале декабря универсальный спортзал в поселке Осиново получил заключение о соответствии.



Татьяна Леухина