В Осиново завершили строительство спортивного центра

Универсальный спортзал в поселке Осиново получил заключение о соответствии. Госстройнадзор признал, что сооружение построено в соответствии с проектом.

В этом спорткомплексе можно заниматься баскетболом, волейболом и мини-футболом, сообщает пресс-служба ведомства. В здании имеются раздевалки, душевые, площадка для тренажеров. Площадь объекта составила 12 025 кв. м.

Теперь застройщик сможет ввести здание в эксплуатацию.

Напомним, схожая универсальная спортплощадка была построена в Мамадыше.