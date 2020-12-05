Новости спорта

03:00 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

В Осиново завершили строительство спортивного центра

02:28, 05.12.2020

Универсальный спортзал в поселке Осиново получил заключение о соответствии. Госстройнадзор признал, что сооружение построено в соответствии с проектом.

В этом спорткомплексе можно заниматься баскетболом, волейболом и мини-футболом, сообщает пресс-служба ведомства. В здании имеются раздевалки, душевые, площадка для тренажеров. Площадь объекта составила 12 025 кв. м.

Теперь застройщик сможет ввести здание в эксплуатацию.

Напомним, схожая универсальная спортплощадка была построена в Мамадыше.

СпортНедвижимость Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем