Россельхознадзор запретил ввоз помидоров из Турции, Армении и Узбекистана
В среду Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз томатов и перца еще из трех стран. Теперь нельзя поставлять в РФ продукцию сразу нескольких регионов.
Так, помидоры и перец из провинций Анталья и Измир нельзя поставлять в Россию с 11 декабря. В продукции часто находили целый перечень паразитов, сообщает ведомство.
С этого же числа нельзя поставлять в Россию те же самые овощи из Кашкадарьинской области Узбекистана.
С 14 декабря ввоз помидоров и перца запрещен также из Армавирской области Армении.
С сегодняшнего дня запрещен ввоз яблок и помидоров из Азербайджана.БизнесРозничная торговляОбщество
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