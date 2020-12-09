Россельхознадзор запретил ввоз помидоров из Турции, Армении и Узбекистана

Фото: Максим Платонов (архив)

В среду Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз томатов и перца еще из трех стран. Теперь нельзя поставлять в РФ продукцию сразу нескольких регионов.

Так, помидоры и перец из провинций Анталья и Измир нельзя поставлять в Россию с 11 декабря. В продукции часто находили целый перечень паразитов, сообщает ведомство.

С этого же числа нельзя поставлять в Россию те же самые овощи из Кашкадарьинской области Узбекистана.

С 14 декабря ввоз помидоров и перца запрещен также из Армавирской области Армении.

С сегодняшнего дня запрещен ввоз яблок и помидоров из Азербайджана.