АСВ дополнительно выделит более 800 млн рублей для расчета с кредиторами «Татфондбанка»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Для расчета с кредиторами ПАО «Татфондбанк» госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» направит 828,52 млн рублей. Процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди банка увеличат до 45,35% суммы требований. Об этом сообщает пресс-служба агентства.



Процент увеличен за счет поступлений в конкурсную массу средств, полученных от реализации имущества банка и в результате претензионной и исковой работы по взысканию задолженности и добровольного погашения обязательств должниками банка.

Напомним, «Татфондбанк» за август текущего года направил на расчеты с кредиторами 24,12 млн рублей — из всех рухнувших татарстанских банков он был наиболее крупным. Реестр кредиторов банка насчитывает требования на 149,85 млрд рублей, из которых удовлетворено 20,27%.