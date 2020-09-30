Выплаты кредиторам рухнувших татарстанских банков «угасли» с ходом конкурсного производства

Фото: Максим Платонов

«Интехбанк» за месяц не направил ни рубля кредиторам

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сегодня отчиталось о ходе процедур банкротства на 1 сентября в наиболее крупных из рухнувших татарстанских банках — «Татфондбанке», «Интехбанке», «Татагропромбанке» и «Спурте».

Как следует из документов АСВ, к сентябрю «Интехбанк» полностью перестал направлять средства на удовлетворение требований кредиторов — за август на эти цели ни потратили ни рубля. Впрочем, в предыдущие месяцы, средства на это хоть и расходовались, но лишь номинально — около 90-100 тысяч рублей.

Как следует из документов АСВ, к сентябрю «Интехбанк» полностью перестал направлять средства на удовлетворение требований кредиторов

Конкурсная масса при этом все же продолжает расти: если на 1 августа она составляла 4,355 млрд рублей, то на 1 сентября — 4,481 млрд рублей. Добавим, что расходы на конкурсное производство за месяц составили около 10 млн рублей. Судя по всему («Реальное время» ожидает ответа на запрос от АСВ), оставшиеся средства из конкурсной массы пока аккумулируются на счетах кредитной организации в самом АСВ.

Всего при этом в реестр кредиторов «ИнтехБанка» включены требования на 23,79 млрд рублей, из которых 14,46 млрд рублей — первой очереди. Эти показатели, кстати, также немного растут — вероятно, кому-то удается оспорить решения о невключении в реестр.

Всего на начало октября на удовлетворение требований кредиторов направлено около 3,6 млрд рублей — это 15,12% от суммы требований.

Активнее всего ведет расчеты ТАПБ

Схожая ситуация сложилась в банке «Спурт» — там за август на расчеты с кредиторами направили 99 тыс. рублей. Общая сумма требований в реестре кредиторов составляет 11,026 млрд рублей (из них первой очереди — 8,935 млрд рублей) удовлетворено 21,95%.

Конкурсная масса «Спурта» за месяц также немного «подросла», с 3,214 млрд рублей до 3,222 млрд рублей. На конкурсное производство в банке в месяц уходит 3,5 млн рублей.

«Татфондбанк» за август направил на расчеты с кредиторами 24,12 млн рублей — однако напомним, что из всех рухнувших татарстанских банков он был наиболее крупным. Реестр кредиторов этого банка насчитывает требования на 149,85 млрд рублей, из которых удовлетворено 20,27%.

Наиболее активно ведет расчеты с кредиторами «Татагропромбанк» — за месяц он направил на эти цели 52 млн рублей. Всего объем требований реестре этого банка составляет 1,75 млрд рублей, удовлетворено уже 38,66%.

Александр Артемьев