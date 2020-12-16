В Челнах налоговую завалили заявлениями из-за фейка о пенсионном вычете

В Набережных Челнах налоговую завалили декларациями для получения социального налогового вычета НДФЛ из-за фейка, распространяемым по соцсетям. Уже поступило больше трех тысяч заявлений от физических лиц с неправомерно заявленной суммой налога на общую сумму больше 30 млн рублей.

Как объяснили в ведомстве, недостоверная информация распространяется через мессенджеры и соцсети. Гражданам предлагают сформировать на портале госуслуг выписку о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица.

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«В качестве суммы расходов для вычета рекомендуется принять данные из нее. После этого гражданину предлагается заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Такая льгота заявляется как социальный вычет по дополнительным взносам на накопительную пенсию», — объясняют в ведомстве.

В налоговой предупреждают: такой порядок получения социального вычета противоречит налоговому законодательству. Претендовать на социальный вычет могут только те, кто решил самостоятельно увеличить размер своей пенсии и дополнительно вносил страховые взносы. Налогоплательщик может заявить вычет, представив расходы по уплате дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию.



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Ольга Плешкова