Завтра в России завершается срок уплаты имущественных налогов

Завтра в России завершается срок уплаты имущественных налогов за 2019 год. В налоговой напомнили, что граждане, имеющие в собственности квартиры, дома, незавершенное строительство, земельные участки и транспортные средства, должны уплатить налоги.

Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» могут найти налоговые уведомления в личном кабинете. Для тех, кто не подключен к сервису, уведомления направлены по почте.

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Заплатить налоги можно через приложение «Налоги ФЛ», электронные сервисы «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» и «Уплата налогов и пошлин физических лиц» на сайте ФНС России. При неоплате налогов с 2 декабря 2020 года к задолженности будут ежедневно начисляться пени.



Ранее УФНС по Татарстану напомнило, как уплачивать налоги.

