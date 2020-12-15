В Нижнекамске на базе роддома развернули временный инфекционный госпиталь

Фото: Илья Репин (архив)

В Нижнекамске на базе роддома развернули временный инфекционный госпиталь. Теперь женщины с острой респираторной вирусной инфекцией или подтвержденным СOVID-19 рожают не в Челнах, а в родном городе.

С 5 декабря в красной зоне мамами стали 11 женщин, у двоих из них был подтвержденный COVID-19, у остальных — ОРВИ. Сейчас женщины и их дети уже выписаны домой, их здоровью ничего не угрожает. Еще 33 беременных нижнекамки находятся на амбулаторном лечении с признаками ОРВИ, одна женщина с СOVID-19 лечится в госпитале.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)



Врачи напоминают о том, что беременным следует обращаться за медицинской помощью при первых признаках ОРВИ. «Многие боятся, что препаратами нанесут вред малышу. Но из-за этого срок лечения только увеличивается — в организме будущей мамы накапливаются и циркулируют токсины, состояние женщины ухудшается и поэтому назначаются уже более серьезные препараты», — передает пресс-служба Нижнекамского района слова заместителя руководителя управления здравоохранения Риты Медведевой.



На прошлой неделе руководитель Управления здравоохранения Нижнекамска Сергей Мерясев призвал горожан не приходить самостоятельно в палатки, которые установлены на территории НЦРМБ и возле поликлиники №2, для ожидания своей очереди на компьютерную томографию.



Татьяна Леухина