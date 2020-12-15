Награждение ликвидаторов аварии и проверка школ: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» глав районов 15 декабря

Руководитель Актанышского района Татарстана Энгель Фаттахов поделился с подписчиками благодарственным письмом от физкультурно-спортивного общества «Уныш».

Глава Апастовского района Равиль Хисамутдинов выложил фото с муфтием республики Камилем хазратом Самигуллиным.

Глава Балтасинского района Рамиль Нутфуллин сегодня осмотрел построенный молочно-товарный комплекс «Татарстан».

Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин поделился результатами проверки школы №2 на качество питания. «Проверили температурный режим хранения продуктов, а также соблюдение предписаний Роспотребнадзора», — написал он и приложил фотоотчет.

Руководитель Елабужского района Рустем Нуриев наградил благодарственным письмом и премией сотрудников обслуживающих и управляющих компанией, внесших вклад в ликвидацию аварии на теплотрассе. ЧП произошло 5 декабря. Тогда без отопления остались около 50 тысяч человек в 220 многоквартирных домах.





Сегодня настоятель Петропавловской церкви города Кукмора протоиерей Сергей Елисеев и настоятель Космодемьянской церкви села Нырья протоиерей Леонид Прокопьев освятили место под строительство нового храма. Новая церковь должна вместить в себя 200 прихожан, рассказал глава Кукморского района РТ Сергей Димитриев.