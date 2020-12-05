В Елабуге из-за аварии на котельной без тепла остались 50 тысяч человек

Фото: Олег Тихонов (архив)

В субботу из-за аварии на центральной котельной в Елабуге без тепла остались около 50 тысяч человек. Отопление пропало в 220 многоквартирных домах.

По данным ГУ МЧС по РТ, причиной аварии стал прорыв теплотрассы в районе дома 3 по ул. Гиззата.

Фото: Максим Платонов (архив)

По предварительной информации в 15.30 центральную магистраль отключат, работа котельной возобновится. Таким образом без тепла останутся только 14 домов, в которых проживают около 7 тысяч человек.

Полностью устранить аварию коммунальщики обещают к 20.00.