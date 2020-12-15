«Нижнекамскнефтехим» вошел в топ-10 рейтинга инвестиционной эффективности

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Кредитно-рейтинговое агентство НКР совместно с Агентством социального анализа и прогнозирования составило рейтинг эффективности корпоративных инвестиций. В него вошли 80 публичных российских компаний. ПАО «Нижнекамскнефтехим» заняло 10-е место в списке.

Рейтинг составлен с учетом совокупных инвестиционных расходов, их соотношения с денежным потоком от финансовой и операционной деятельности, отношения инвестиций в основные средства и нематериальные активы к величине внеоборотных активов, отношения инвестиций в основные средства и нематериальные активы к начисленной за год амортизации, рентабельности активов по операционной прибыли.

«Нижнекамскнефтехим» получил 62,82 балла за инвестиционную эффективность.