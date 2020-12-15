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Промышленность

Татарстану на развитие агропромышленного комплекса выделят более 426 млн рублей

13:37, 15.12.2020 1
Татарстану на развитие агропромышленного комплекса выделят более 426 млн рублей
Фото: pixabay.com

Из федерального бюджета Татарстану на развитие агропромышленного комплекса выделили 426,8 млн рублей. Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Всего из бюджета на возмещение расходов на агропромышленный комплекс выделены средства 34 регионам России.

В тексте пояснительной записки сказано, что деньги разрешается направить на создание и модернизацию молочных комплексов, селекционно-семеноводческих центров, хранилищ, овцеводческих ферм и пенькоперерабатывающих предприятий.

Фото: pixabay.com

В целом предполагается поддержка 102-х инвестиционных проектов, по каждому из которых из федерального бюджета будет компенсировано от 10 до 25% фактической стоимости.

Ранее сообщалось, что инвестиционный совет Татарстана поддержал 12 проектов на 10,6 млрд рублей.

Маргарита Головатенко
ПромышленностьАгропромЭкономикаБюджетИнвестицииБизнесРозничная торговляОбщество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:45
    Спасибо , дорогие москвичи, за щедрость! Что бы мы без вас делали бы?
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