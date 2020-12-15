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В Татарстане открылась еще одна ледовая переправа

12:58, 15.12.2020
В Татарстане открылась еще одна ледовая переправа
Фото: 16.mchs.gov.ru

Сегодня в Татарстане открылась ледовая переправа в Верхнеуслонском районе через реку Волга по маршруту поселок Аракчино (Казань) — село Верхний Услон. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.

Проехать через переправу может автотранспорт с допустимой массой до 3,5 тонны, в круглосуточном режиме.

Фото: 16.mchs.gov.ru

Также сообщается, что 17 декабря пройдет техническое освидетельствование ледовой переправы в Елабужском районе через реку Кама по маршруту село Покровское — поселок Красный Ключ Нижнекамского района.

Ранее в Татарстане открыли ледовую переправу через Каму.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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