В Татарстане открылась еще одна ледовая переправа

Сегодня в Татарстане открылась ледовая переправа в Верхнеуслонском районе через реку Волга по маршруту поселок Аракчино (Казань) — село Верхний Услон. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.

Проехать через переправу может автотранспорт с допустимой массой до 3,5 тонны, в круглосуточном режиме.

Фото: 16.mchs.gov.ru

Также сообщается, что 17 декабря пройдет техническое освидетельствование ледовой переправы в Елабужском районе через реку Кама по маршруту село Покровское — поселок Красный Ключ Нижнекамского района.



Ранее в Татарстане открыли ледовую переправу через Каму.



Ольга Плешкова