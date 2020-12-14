В Татарстане открыли ледовую переправу через Каму

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Сегодня, 14 декабря, в 10.45 в Мамадышском районе РТ через Каму по маршруту село Соколка — село Новый Закамский открыли ледовую переправу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

Переправа через Каму работает круглосуточно. Допустимая масса автотранспорта — до 3,5 тонны.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ (архив)

Напомним, что 11 декабря в Татарстане начала работать переправа через Волгу от Зеленодольска до Нижних Вязовых. 15 декабря планируется открыть волжскую переправу от Аракчино до Верхнего Услона.



Татьяна Демина