Под Казанью парень украл и сдал в металлолом неисправную «Газель», оставленную на обочине

Под Казанью молодой человек украл стоящую на обочине дороги «Газель». Об этом рассказали в пресс-службе УВД Казани.

26-летний молодой человек оставил свой автомобиль «Газель» на трассе в Лаишевском районе из-за неисправности автомобиля. Через некоторое время он вернулся за транспортным средством, но не обнаружил его на месте.

Фото: realnoevremya.ru



Полицейские установили личность мужчины, похитившего автомобиль. Выяснилось, что 23-летний парень несколько раз проезжал мимо «Газели», после чего решил ее похитить. Для этого он остановил еще одну «Газель» и попросил водителя отбуксировать сломавшийся автомобиль до гаража. После этого он распилил машину и сдал ее в пункт приема металлолома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Парень признал вину и находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Татарстане двое парней угнали автомобиль таксиста, не захотев оплачивать поездку.



Ольга Плешкова