В Татарстане двое парней угнали автомобиль таксиста, не захотев оплачивать поездку

В Татарстане два молодых человека напали на таксиста, угнали его автомобиль и забрали личные вещи. О произошедшем рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

Двое молодых людей 18 и 23 лет из Заинска после вечеринки в Набережных Челнах решили вернуться домой на такси. За время поездки на таксометре успела набежать существенная сумма. Не захотев платить, парни напали на таксиста: они вытащили водителя из машины, избили и забрали автомобиль, мобильник и кошелек с 1,5 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В результате оперативно-разыскных мероприятий парни были задержаны в тот же день. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее в Татарстане подросток ранил таксиста в шею горлышком от бутылки.

