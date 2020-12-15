«Казаньоргсинтез» стал одним из лидеров рейтинга эффективности корпоративных инвестиций

Фото: Роман Хасаев

ПАО «Казаньоргсинтез» оказался на четвертом месте в рейтинге эффективности корпоративных инвестиций. Его составило кредитно-рейтинговое агентство НКР совместно с Агентством социального анализа и прогнозирования.

Компании оценивались с учетом совокупных инвестиционных расходов, их соотношения с денежным потоком от финансовой и операционной деятельности, отношения инвестиций в основные средства и нематериальные активы к величине внеоборотных активов. А также исходя из отношения инвестиций в основные средства и нематериальные активы к начисленной за год амортизации и рентабельности активов по операционной прибыли. Рейтинг составлен на основе данных за 2019 год.

«Казаньоргсинтез» получил 67,28 балла за инвестиционную эффективность. У лидера рейтинга — 71,41. Всего в списке 80 компаний.