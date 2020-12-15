Татарстан опустился в «Рейтинге трезвости регионов» сразу на три пункта

Фото: Максим Платонов

Татарстан по итогам 2020 года опустился в «Рейтинге трезвости» сразу на три пункта. В этом году республика заняла в нем 26-е место.

Рейтинги трезвости регионов Федерального проекта «Трезвая Россия» подготавливаются ежегодно с 2015 года. Чем выше строчка рейтинга — тем благополучнее показатель. В 2017 году Татарстан по уровню употребления алкоголя занимал 12-ю строчку. В 2018-м республика сразу опустилась на 42-е место.

Фото: Максим Платонов

В 2019-м Татарстан частично исправил ситуацию, поднявшись на 23-ю строчку рейтинга. В этом году аналитики зафиксировали небольшое ухудшение показателя: республика заняла 26-е место в рейтинге.

Традиционно, самыми «трезвыми» регионами вновь признаны Ингушетия, Чечня и Дагестан.

Ранее в Казани отметили День трезвости чаепитием.



Ольга Плешкова